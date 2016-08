Libyen Libysche Truppen bringen IS in Sirte immer mehr in Bedrängnis

Sirte – Libysche Truppen haben die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Sirte weiter in die Defensive gedrängt. Ein Sprecher der Einheiten sagte am Montag, die IS-Hochburg stehe vor dem Fall. Lediglich ein Bezirk befinde sich noch unter Kontrolle der Extremisten.