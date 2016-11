Kuwait Vorgezogene Parlamentswahlen im Ölemirat Kuwait begonnen

Kuwait-Stadt – In Kuwait haben am Samstag die vorgezogenen Parlamentswahlen begonnen. Die Wahllokale in dem Öl-Emirat öffneten um 08.00 Uhr morgens (Ortszeit, 06.00 Uhr MEZ) und sollten zwölf Stunden geöffnet bleiben.