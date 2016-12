Weihnachten Santa Claus taucht in Melbourne mit Haien

Melbourne – Der Weihnachtsmann scheut kein Risiko: Anstatt traditionell durch den Kamin zu rutschen, ist er in Melbourne ganz anders «aufgetaucht». In einem Aquarium in der australischen Metropole tauschte Santa Claus am Donnerstag Rentiere gegen Fische.