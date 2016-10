USA US-Polizei führt als Baum verkleideten Mann ab

Portland – Ein ungewöhnliches Verkehrshindernis hat die US-Polizei in Portland (Bundesstaat Maine) in Gewahrsam genommen. Die Beamten führten gemäss Medienangaben an einer Kreuzung einen als Baum verkleideten 30-jährigen Mann ab.