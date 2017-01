Unfall Zwei Männer stürzen bei Kletteraktion am Kolosseum

Rom – Eine nächtliche Kletteraktion am Kolosseum in Rom ist gänzlich schiefgelaufen: Zwei Männer - mutmasslich Touristen - wollten sich über ein Tor Zutritt zum Kolosseum verschaffen, stürzten aber in der Nacht zum Montag aus vier Metern Höhe ab.