Überraschung an Verkehrskontrolle: Koala-Baby auf Passagier-Sitz

Eigentlich war es eine ganz normale Verkehrskontrolle. Doch mit diesem Beifahrer haben die Beamten in Wishart nahe Brisbane nicht gerechnet: Im Auto einer 50-Jährigen entdeckten sie am Sonntagabend einen kleinen Koala. Sie habe das sechs Monate alte Tier in der Nacht zuvor auf der Strasse gefunden, gab die Frau auf dem Revier an.

Koalas gehören zu den in Australien geschützten Tierarten. Das Jungtier wurde einer Tierschutzorganisation übergeben. Der Koala, der auf den Namen «Alfred» getauft wurde, sei etwas dehydriert gewesen. Mittlerweile geht es ihm aber wieder gut.

Nach dem besonderen Fund hat die australische Polizei an die Bevölkerung appelliert, die geschützten Koalas nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern den Tier-Notruf zu wählen. (jvd)