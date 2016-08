La Tomatina Spanien: 22'000 Besucher vergnügten sich am Tomatenfest

Spanien Spanisches Tomatenfest: Aus Tomatenschlacht wird Ketchup

Madrid – Einmal im Jahr sieht der der kleine ostspanische Ort Buñol rot, am Mittwoch war es wieder so weit: Etwa 22'000 Besucher stürzten sich in «La Tomatina», ein verrücktes Spektakel, bei dem sich alle mit Tomaten bewerfen und in der Tomatenmatsche wälzen.