Selfie-Panne :  US-Studentin rammt bei Oben-Ohne-Foto Polizeiauto

Eine Studenten aus Texas wollte sich am Steuer oben ohne fotografieren und ist bei ihrer Selfie-Aktion mit einem Polizeiwagen zusammengekracht. Miranda Kay Rader war in ihrem Wagen am Mittwochabend rund 160 Kilometer von der texanischen Stadt Houston unterwegs als sie sie sich oben rum frei machte. Die erotischen Schnappschüsse sollten für ihren Freund sein.

Bei der Topless-Selfie-Aktion konnte die 19-Jährige wohl wenig auf den Verkehr achten und so steuerte sie geradewegs in ein geparktes Polizeiauto. Der Airbag löste sich, verletzt wurde niemand. Das City of Bryan Police Department teilte die Foto-Panne auf ihrer Facebook-Seite.

Ein Beamter sagte «The Eagle», die junge Frau habe sich schnell etwas übergeworfen als die Polizisten auf das Fahrzeug zugingen. Die freizügige Studentin wurde in Gewahrsam genommen, kam später gegen eine Kaution von 1800 Euro wieder frei. (sjf)