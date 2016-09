Ihre Mutter ist fassungslos :  Mädchen (2) kassiert Güsel-Strafzettel

Die zwei Jahre alte Harper Westover lebt mit ihrer Familie im Nordosten von Washington. Sie gilt als ordentlich, höflich und gut erzogen.

Die Beamten der Städtischen Abteilung für öffentliche Arbeiten sehen das allerdings anders: Für sie ist die Kleine eine Kriminelle - oder zumindest eine «Klein-Kriminelle».

Belastendes Couvert herausgefischt

Am Donnerstag kassierte Harper laut der «Washington Post» einen Strafzettel über 75 US-Dollar. Der Vorwurf: Sie soll einen Abfallsack achtlos auf der Strasse fallen gelassen haben, in der sie mit ihrer Familie lebt. Ein Güsel-Detektiv will ein Couvert mit Harpers Namen und Adresse aus dem Sack gefischt haben.

Die Mutter der Zweijährigen ist ausser sich. Am Telefon beschwerte sie sich bei der Behörde und forderte die Rücknahme des Strafzettels. Ihre Tochter habe nichts Falsches gemacht, und schliesslich sei sie gerade einmal zwei Jahre alt.

Doch die Beamten liessen nicht mit sich diskutieren. Der Name der Zweijährigen bleibt bis auf Weiteres auf der Liste der Gesetzesbrecher. (wen)