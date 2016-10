Helfer auf vier Pfoten Im Tessin eröffnet eine Blindenführhundeschule

BELLINZONA - TI - Blindenführhunde können in Zukunft auch im Tessin ausgebildet werden. Am (heutigen) Samstag wird eine darauf spezialisierte Hundeschule in Magliaso TI eingeweiht. Sind die Vierbeiner erst einmal geschult, hören sie auf bis zu 30 italienische Befehle.