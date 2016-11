70-Meter-Sturz über Klippe :  Yoga-Zwilling fuhr Schwester in den Tod

Es gibt weniger gefährliche Arten, jemanden umzubringen, als mit ihm im Auto eine 70 Meter hohe Klippe hinunterzustürzen. Doch offenbar hat sich Alexandria Duval (37) genau dafür entschieden, um ihre Zwillingsschwester Anastasia zu töten.

Zunächst sah es denn auch nach einem Unfall aus. Am 29. Mai fuhren die beiden Schwestern und bekannten Yoga-Lehrerinnen in einem Ford Explorer eine Küstenstrasse auf Maui in Hawaii entlang. Alexandria sass am Steuer, Anastasia auf der Rückbank.

In einer Kurve fuhr das Auto dann durch eine Absperrung und fiel eine 70 Meter hohe Klippe hinunter. Alexandria überlebte leicht verletzt, ihre Schwester verstarb noch am Fusse der Klippe.

Im Juni wurde Alexandria zum ersten Mal wegen Verdachts auf Mord festgenommen. Ein Richter liess sie aber aufgrund fehlender Beweise wieder frei.

Im Oktober wurde der Fall wieder aufgerollt. Denn die Untersuchungen am zerstörten Auto zeigten, dass kein Bremsversuch vorgenommen wurde: Alexandria fuhr das Auto absichtlich mit voller Wucht die Klippe hinab.

Zeugen hatten zudem gesehen, wie sich die beiden zuvor auf einem Parkplatz gestritten haben – die Zwillinge sollen sich angeschrien und an den Haaren gezerrt haben, schreibt «The Maui News».

Doch lange Zeit konnten die Behörden Alexandria Duval nicht finden. Bis am Freitag. Da klickten die Handschellen in Albany, New York. Bald wird sie nach Hawaii ausgeliefert. (vac/sas)