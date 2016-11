Kuba - Kanada Kanada will auch nach Trump-Sieg gute Beziehungen zu Kuba pflegen

Havanna – Auch nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA will Kanada an seinen guten Beziehungen zu Kuba festhalten. Das bekräftigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Mittwoch bei einem Besuch in Havanna.