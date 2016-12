Konsumentenschützer warnen vor Spielzeug :  Hacker belauschen Kinder über sprechende Puppen

Der Europäische Verbraucherverband BEUC schlägt Alarm. Internetfähige Spielzeuge wie die sprechenden Puppen Cayla, Hello Barbie oder der Roboter i-Que seien ein «ernsthaftes Risiko» für die Rechte der Kinder auf Privatsphäre und Sicherheit.

Es sind Spielzeuge, mit denen Kinder sprechen oder denen sie Fragen stellen können. Konsumentenschützer haben die Produkte untersucht und drei Probleme festgestellt.

• Mit nur wenigen Schritten kann man sich per Handy von aussen Zugriff auf das Spielzeug verschaffen. So könnten auch wildfremde Menschen mit den Kindern kommunizieren und sie ausfragen.

• Alles, was das Kind zum Spielzeug sagt, wird laut BEUC an die Kommunikationsfirma Nuance Communications in den USA übermittelt. Die Firma ist auf Spracherkennung spezialisiert und kann die Daten Dritten weitergeben.

• Die Puppen sind mit vorprogrammierten Sätzen ausgestattet, über die die Kinder Werbung ausgesetzt sind. So schwärmt etwa Cayla von Disney-Filmen. Tatsächlich arbeitet der Anbieter der App, über die die Puppe funktioniert, laut BEUC auch für Disney.

Der Verbraucherverband, der sich auf Untersuchungen des norwegischen Verbraucherrats stützt, hat bei der EU-Kommission in Brüssel Beschwerde eingereicht. Hello Barbie ist allerdings auf dem europäischen Markt zurzeit nicht erhältlich. (gf)