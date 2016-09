Jean-Claude Juncker sieht EU in existentieller Krise nach Brexit

Jean-Claude Junckers Urteil fällt düster aus. Europa befinde sich in einer «existenziellen Krise», sagte der Kommissionspräsident am Mittwochmorgen in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union vor dem EU-Parlament. Es mangele dort an Solidarität, wo sie dringend nötig wäre - eine klare Botschaft vor allem in Richtung Grossbritannien, wo im Juni die Entscheidung für den Brexit gefallen war.

Zu oft würden die Regierungen der Mitgliedstaaten nationalen Interessen Vorfahrt einräumen und damit Populisten in die Hand spielen. In seiner Rede verlangte er mehr Anstrengungen gegen Arbeitslosigkeit und für ein sozialeres Europa. Die zentralen Punkte im Einzelnen:

Brexit : Der Kommissionspräsident wiederholte, dass es London «keinen Binnenmarkt à la carte» bekommen könne. Ungehinderten Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum gebe es nur, wenn die britische Regierung die Freizügigkeit der EU-Bürger akzeptiere.

Wirtschaftsflaute : Juncker will sein 2014 gestartetes Investitionsprogramm verdoppeln: Statt 315 Milliarden Euro binnen drei Jahren sollen nun 630 Milliarden bis 2020 erreicht werden. Der sogenannte Juncker-Plan soll mit einem kleinen Anteil öffentlicher Gelder vor allem private Investitionen anstoßen. Der Grundstock waren 21 Milliarden Euro im «Europäischen Fonds für strategische Investitionen» (EFSI).

Flüchtlingskrise: Man habe einen weiteren Plan mit 44 Milliarden Euro Investitionen in einen Afrikafonds auf den Weg gebracht. Damit wolle man Menschen auch dazu bringen, in ihren Ländern zu bleiben und die gefährliche Reise in Richtung Europa gar nicht erst anzutreten, sagte Juncker. Ausserdem wolle er die Kontrolle an den Aussengrenzen verstärken, um Reisende noch zu überprüfen, bevor sie europäischen Boden betreten.

Digitale Infrastruktur : Juncker betonte, wie wichtig digitale Verbundenheit sei. Deshalb kündigte er an, dass Menschen in den grösseren europäischen Städten bis 2020 Zugang zu kostenlosem WLAN bekommen sollen.

Todesstrafe: Auch Kritik an den Entwicklungen in der Türkei liess sich Juncker nicht nehmen: «Europa stellt sich mit Nachdruck gegen die Todesstrafe», sagte Juncker und erntete damit viel Applaus. Auch Angriffe auf polnische Arbeiter, zu denen es zuletzt vermehrt in Grossbritannien kam, seien absolut inakzeptabel.

Zum Schluss appellierte er noch einmal an die EU-Regierungen: Es dürften keine Fehler geschehen, die derart gravierend seien, dass sie dem Projekt Europa ein Ende bereiten. Juncker setze auf die Kraft des Willens und der Überzeugung. (wen)