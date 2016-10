Amanda Knox auf Facebook: Der Engel mit den Eisaugen hat Freund

Seit beinahe zehn Jahren ist Amanda Knox in den Medien präsent. Nach dem spektakulären Mord an Meredith Kercher (†21) im Jahr 2007 im italienischen Perugia geriet sie ins Visier der Ermittler und verbrachte darauf vier Jahre im Gefängnis in Italien.

Erst im vergangen Jahr wurde Knox und ihr damaliger Freund Raffaele Sollecito in letzte Instanz freigesprochen.

Nun macht «der Engel mit den Eisaugen» mit einer etwas anderen Meldung Schlagzeilen. Auf Facebook hat Knox ihren Beziehungsstatu geändernt – und gibt nun einen gewissen Christopher Robinson als Freund an. Dabei datierte sie den Startpunkt der Beziehung auf den 13. Februar 2016 zurück.

Gemeinsame Wohnung

In einem Blog der Zeitung «West Seattle Herald» verriet die Amerikanerin ausserdem, dass sie mit Robinson zusammenzieht. Knox weiter: «Wenn alles gut läuft und wir sehr, sehr hart arbeiten, wird es für uns niemals mehr ein Zuhause ohne einander geben.»

Robinson ist zumindest in den USA kein Unbekannter. Der Autor machte vor allem durch das Buch «War of the Encyclopaedists: A Novel» auf sich aufmerksam. Die beiden Turteltauben leben aktuell in Seattle. (fss)