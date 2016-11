Klimakonferenz Protest gegen Israel bei Klimaverhandlungen in Marokko

Marrakesch – Bis zu 300 Menschen haben am Mittwoch in Rabat gegen die Teilnahme Israels an der UNO-Klimakonferenz in Marokko demonstriert. Sie kritisierten, dass die israelische Flagge vor dem Tagungsort in Marrakesch weht.