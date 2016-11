Keine Strafe für Sextäter :  Türkei wegen Kinderschänder-Gesetz am Pranger

Der Aufschrei war gross – national wie international. Tausende gingen am Wochenende in Istanbul auf die Strasse, um gegen ein neues Gesetz zu protestieren, das für Kinderschänder in der Türkei unter gewissen Umständen Straffreiheit vorsieht. Laut der Opposition handelt es sich um nichts anderes als die «Legalisierung von Kindsmissbrauch» und auch das UNO-Kinderhilfswerk Unicef spricht von einer «Art Amestie» für Sexualstraftäter.

Die heftige Kritik hat die türkische Regierung nun unter Zugzwang gebracht. Sie erklärte sich heute bereit, möglicherweise Änderungen an dem Gesetzesentwurf vorzunehmen. Sollten die Oppositionsparteien Änderungsvorschläge machen, «dann werden wir sie studieren», sagte heute ein Regierungssprecher.

Konkret geht es in dem Gesetzesentwurf darum, dass Verfahren gegen Kinderschänder sollen eingestellt werden können, wenn diese ihr Opfer heiraten. Die Bedingung lautet, dass die Tat ohne «Gewalt, Drohung oder jegliche andere Form von Zwang» erfolgt sein muss. Die aktuellen Gesetze sehen eine mindest dreijährige Haftstrafe für sexuellen Missbrauch an unter 15-Jährigen vor.

Ehen mit Minderjährigen seien «Realität»

Justizminister Bekir Bozdag zufolge könnte das Gesetz für 4000 inhaftierte Sexualstraftäter die Freilassung bedeuten. Er hatte betont, dass es sich bei den betroffenen Tätern nicht um Vergewaltiger handle. Bei dem Gesetz gehe es vielmehr um den «Schutz von Kindern». Ehen mit Minderjährigen seien leider eine «Realität» im Land. Wenn daraus ein Kind hervorgehe, informiere der Arzt den Staatsanwalt, der Mann lande im Gefängnis und seine Familie gerate in Schwierigkeiten.

Das Mindestalter für legales Heiraten liegt in der Türkei bei 17 Jahren – mit Zustimmung der Eltern. Besonders im Osten des Landes wird dieses Alter bei Mädchen noch immer häufig unterschritten. In einigen besonderen Ausnahmefällen dürfen Mädchen mit richterlicher Genehmigung auch mit 16 Jahren heiraten. (SDA/lha)