BMW im Wohnzimmer einquartiert: Mann schützt Auto vor Hurrikan Matthew

So weit kann die Liebe zum eigenen Auto gehen: Randy Jalil (26) aus Port Saint Lucie in Florida hat bei der Vorbereitung zum Wirbelsturm Matthew ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Bei der Sturmwarnung hat er vor allem an eins gedacht: Seinen geliebten BMW M3 der Klassiker-Baureihe E30. Da in seiner Garage bereits zwei andere BMWs stehen, quartierte er sein Lieblingsauto kurzerhand bei sich im Wohnzimmer ein. So hatte der 26-Jährige ungewöhnliche Gesellschaft während der Sturmnacht, die er auf Instagram laufend dokumentierte.

«Zum Glück gibt es keine Frau, die mir irgendetwas verbieten könnte», meint Jalil gegenüber dem Portal «Jalopnik». Er wollte einfach um jeden Preis vermeiden, dass seinem Auto etwas passiert. Es sei aber alles gut gelaufen.

Glücklicherweise richtete der Hurrikan in dieser Gegend keinen grossen Schaden an, so dass Jalils Lieblings-BMW bald wieder in seine natürliche Umgebung auf die Strasse zurückgelassen werden konnte. (vac)