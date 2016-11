Keine Feuerschutzmassnahmen :  13 Tote bei Brand in Karaoke-Bar

Nach ersten Ermittlungen hatte die Karaoke-Bar keine Lizenz, weil keine Feuerschutzmassnahmen installiert waren, wie die Behörden am Mittwoch berichteten.

Das Feuer war am Dienstag in Hanoi in einem Gebäude ausgebrochen und hatte sich auf drei Nachbargebäude ausgebreitet. 13 Personen wurden dabei getötet. Dutzende Besucher konnten sich retten, aber zwölf Männer und eine Frau wurden von den Flammen eingeschlossen und verbrannten, wie die Zeitung VNexpress berichtete. Die Feuerwehr brauchte fünf Stunden, um die Flammen zu löschen.

Karaoke-Bars bieten Räume mit Musik-Anlagen, die in der Regel Freundesgruppen oder Kollegen mieten, um zu Musikvideos selbst zu singen. Feuerschutzmassnahmen sind in Vietnam zwar vorgeschrieben, werden aber oft falsch installiert und selten inspiziert. (SDA/stj)