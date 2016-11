Keine direkte Verbindung zum IS :  Ohio-Attentäter hat sich selbst radikalisiert

Der aus Somalia stammende Täter namens Abdul Razak Ali Artan war am Montag auf dem Campus der Ohio State University in der Stadt Columbus erst mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und hatte dann mit einem Schlachtermesser auf Passanten eingestochen. Keiner der elf Verletzten war in Lebensgefahr.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Tat, bei der elf Menschen verletzt wurden, nach Angaben einer US-Website für sich reklamiert. Der Angriff sei von einem «IS-Soldaten» verübt worden, schrieb die IS-Propagandaagentur Amak nach Angaben des auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierten US-Unternehmens Site.

Doch nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen habe sich der Täter «selbst radikalisiert», sagte Jeh Johnson, Minister für Innere Sicherheit der USA.

Einem Bericht des Fernsehsenders ABC News zufolge soll Artan wenige Minuten vor seiner Tat auf Facebook geschrieben haben: «Amerika! Höre endlich auf mit Deiner Einmischung in anderen Ländern, vor allem in den Ländern der Umma.» Das arabische Wort «Umma» bezeichnet die Gemeinschaft der Muslime. Laut Johnson hatte Artan keinen Kontakt zum IS oder anderen extremistischen Organisationen.

Der Täter sei von dem früheren Rekruteur des Terrornetzwerks Al-Kaida, Anwar al-Aulaki, und vom IS «inspiriert» worden, sagte eine Agentin der Bundespolizei FBI, Angela Byers, vor Medien in Ohio. Nach Angaben ihres FBI-Kollegen wanderte Artan über Pakistan in die USA ein. Nach Medienberichten kam Artan 2014 in die USA und studierte Logistikmanagement.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Dienstag erklärt, der Mann hätte «niemals in unserem Land sein dürfen». (sda/gru)