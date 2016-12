Kein Komplize im Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag :  Verdächtiger Tunesier ist wieder frei

Der als möglicher Komplize des mutmasslichen Weihnachtsmarkt-Attentäters von Berlin festgenommene Tunesier kommt wieder frei. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte heute mit, sie habe keinen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen beantragt.

Noch kurz vor dem Attentat chattete Amri aus der Führerkabine des Lastwagens mit einem Verbündeten. Er schrieb im Chat: «Mein Bruder, alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich, mein Bruder, bete für mich.» Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass Amri kurz vor dem Attentat dem 40-Jährigen geschrieben hatte. Dies, weil dessen Nummer im Mobiltelefon von Amri gespeichert war.

Dann verschickte er ein Selfie und nahm Kurs auf den Weihnachtsmarkt. Zum Stehen kam das Fahrzeug erst durch die Unfallautomatik des Trucks, die ihn abbremste und dadurch noch Schlimmeres verhinderte. (SDA/stj)