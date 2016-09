Katholische Kirche Papst Franziskus spricht Mutter Teresa heilig

Rom – Papst Franziskus hat die Ordensfrau Mutter Teresa heiliggesprochen. Der Pontifex verlas am Sonntag in einer feierlichen Zeremonie auf dem Petersplatz in Rom die entsprechende Formel und nahm sie in das Verzeichnis der Heiligen auf.