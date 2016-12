Kandidatur offiziell angekündigt :  Sozialist Valls will Hollande beerben

Die Opposition hat sich schon vor einigen Tagen in Stellung gebracht und ihre Kandidaten für die Nachfolge von Noch-Staatspräsident François Hollande (62) vorgestellt. Nun ziehen die Sozialisten nach: Premierminister Manuel Valls will ebenfalls zur Wahl antreten.

Der 54-Jährige gab seine Kandidatur heute in der Pariser Vorstadt Evry bekannt. Wegen der Kandidatur wird er von seinem Premierminister-Amt zurücktreten. «In vollem Einverständnis mit dem Präsidenten der Republik werde ich mein Amt ab morgen niederlegen», sagte Valls.

Damit wird das Rennen um die Hollande-Nachfolge zum Dreikampf. Neben Valls stellten sich auch Ex-Premier François Fillon (62) von der bürgerlichen Rechten sowie Front-National-Chefin Marine Le Pen (48) zur Verfügung.

Ein vierter Kandidat, Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg, wird sich zwar Valls bei den Vorwahlen der Sozialisten am 22. und 29. Januar noch stellen. Dem 54-Jährigen werden aber nur Aussenseiterchancen zugerechnet.

In Frankreich wird am 23. April und am 7. Mai 2017 ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt.