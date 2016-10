Jugendlicher (†16) starb :  IS bekennt sich zu Messerangriff in Hamburg

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat nach Angaben ihres Sprachrohrs Amak den Messerangriff von vor zwei Wochen in Hamburg verübt. «Zwei Personen wurden von einem Soldaten des Islamischen Staates am 16. Oktober in Hamburg erstochen. Die Operation wurde als Antwort auf die Rufe zum Angriff auf Bürger der Koalitionsstaaten ausgeführt», schreibt die «Nachrichtenagentur».

Freundin überlebte unverletzt

Victor (†16) sass, so schreibt «Bild», am 16. Oktober gegen 22 Uhr mit seiner Freundin (15) am Alsterufer nahe der Kennedybrücke, als sich plötzlich von hinten ein Mann näherte und mit einem Messer mehrmals auf Victor einstach. Anschliessend stiess der Angreifer die Freundin ins Wasser und verschwand. Sie blieb unverletzt. Victor starb kurz danach im Spital an seinen Verletzungen.

Die Polizei konnte auf Anfrage zunächst keine Auskunft dazu geben, ob sich die IS-Mitteilung auf diese Tat beziehen könnte. In der von Amak auf Arabisch und Englisch verbreiteten Mitteilung wird offen gelassen, ob die angeblichen Opfer getötet wurden. Die gewählten Formulierungen lassen keinen eindeutigen Schluss zu.

Ausserdem meldet sich Amak üblicherweise erst dann zu Wort, wenn der Terrorist tot ist. (SDA/stj)