Jemen Viele Tote bei Selbstmordattentat im Jemen

Aden – Ein Selbstmordattentäter hat in der südjemenitischen Stadt Aden mindestens 25 Soldaten mit in den Tod gerissen. Mehr als 30 weitere Angehörige der Armee seien verletzt worden, hiess es am Samstag aus Sicherheitskreisen.