Jemen Neue Waffenruhe für Bürgerkriegsland Jemen in Kraft getreten

Sanaa – Im Bürgerkriegsland Jemen ist am späten Mittwochabend offiziell eine neue Waffenruhe in Kraft getreten. Sie soll nach Angaben der UNO zunächst 72 Stunden dauern. Alle Beteiligten haben demnach zugesagt, sich an die Feuerpause zu halten.