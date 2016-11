Jede zweite lässt sich beeinflussen :  Selfie-Schmink-Stress bei Frauen

Schauen Frauen dauernd in die Smartphone-Linse? Kurz nach den Aufstehen ein Morgengruss auf Instagram, um zehn Uhr ein Snapchat-Video zum Tagesablauf, zwei Stunden später ein Facebook-Post vor dem Zmittag. Der Nachmittag und der Abend wiederum werden auf Twitter dokumentiert.

Über die Hälfte macht tagsüber Selfies

So oder ähnlich sieht der Tagesablauf einer mitteilungsbedürftigen modernen Frau aus, wenn man den Resultaten einer internationalen Studie glaubt. Der Make-up-Konzern Max Factor hat 5556 Frauen in 13 Ländern über ihr Schminkverhalten befragt – und ist zu erstaunlichen Resultaten gekommen: 60 Prozent der Befragten gaben an, sich tagsüber selbst zu fotografieren.

Fast die Hälfte (46 Prozent) antwortete, dass Instagram und das Teilen von Selfies sie darin beeinflusse, wie sie Make-up tagtäglich benutze. Ein Drittel aller Frauen hübscht sich deshalb mit einem «glamouröseren Look» auf.

Kameragerechtes Schminken

Erstaunlich: Ganze 22 Prozent der befragten Frauen sagen, dass sie sich kameragerecht schminkten. Das heisst, sei wählen ihr Make-up so aus, dass es auf Selfies gut zur Geltung kommt. In China war die Gruppe der Kamera-Schminkerinnen sogar doppelt so gross.

Dass die Menschheit immer schöner werden will, ist eine Tatsache: Milliarden Franken setzt die Kosmetikindustrie weltweit um. Da sind Männerprodukte allerdings auch dabei.