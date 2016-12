Jahreswechsel Trump gibt Silvester-Party in Florida - mit Sylvester Stallone

West Palm Beach – Der künftige US-Präsident Donald Trump wird den Silvesterabend in der Gesellschaft von «Rocky»-Darsteller Sylvester Stallone verbringen. Der Schauspieler ist zur Party in Trumps Ferienanlage Mar-a-Lago in Florida geladen, wie ein Trump-Sprecher am Freitag sagte.