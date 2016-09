Italienischer Politiker flippt auf Facebook wegen Swiss aus

Kennen Sie Vittorio Sgarbi? Er ist Italiener, er ist ein Mann der Kultur, ein bekannter Kunstkritiker. Er war Kurator des italienischen Pavillons auf der Biennale in Venedig. War Mitglied der Abgeordnetenkammer. War Bürgermeister der Stadt Salem. Bis die wegen «mafiöser Infiltrierung» unter Staatsverwaltung gestellt wurde.

Der schillernde Politiker kann also auch derbe dreinschlagen. Nachdem Sgarbi am 18. September mit dem Flugzeug von Rom nach Genf reiste war seine Wut zumindest so gross, dass er sich auf einem Facebook-Video Erleichterung verschaffen musste. Das Ziel seiner Attacke: unsere nationale Fluggesellschaft Swiss. Die er konsequent «Swiss Air» nennt.

Sein Kommentar zum Video: «Nie mehr ein Swiss-Flug, auf dem es Erstklass-Kacker und Zweitklass-Kacker gibt.» Der Post von Sgarbi wurde rund eine halbe Million mal aufgerufen, 7000 Mal geteilt und 1400 Mal kommentiert!

Er habe, so erzählt Sgarbi im Video, während der Reise ein dringendes Bedürfnis verspürt. In der vierten Reihe der zweiten Klasse sitzend habe er sich in das vordere WC des Fliegers begeben. So weit so verständlich.

Doch dann, und hier zieht im Kunstkritiker der heilige Zorn auf, habe die «männliche Hostesse» an der WC-Türe geklopft. Während er sich auf sein Geschäft konzentrieren musste. Und zwar «wie die Nazis, als sie die Juden holen gingen!» Toc, toc, toc!

Das sei ihm noch nie passiert, dass jemand in dieser Weise gestört habe. Toc, toc, toc!

Der «Steward» liess offenbar nicht locker, holte Verstärkung. Die Diskussion durch die Türe des stillen Örtchens sei immer lauter geworden. Das Problem: Die Flugbegleiter hätten ihm «in überheblicher Weise» mitgeteilt, dass er das Klo in der zweiten Klasse ganz hinten benützen müsse. «Was soll das?», ärgert sich Sgarbi im Video. «Gibts jetzt Scheisse erster Klasse und Scheisse zweiter Klasse?» Dabei sei die Toilette doch kein bisschen luxuriös gewesen.

«Sie sagten mir, sie würden die Polizei holen», schreit der Ex-Politiker in die Kamera. «COL CAZZO, die Polizei!»

Keiner der Stewards habe ihm vorher etwas gesagt. «Ich war am Scheissen, wollte weiter Scheissen, am liebsten hätt ich dem Typen auf den Kopf geschissen. Im Fliegen ist das schwierig.»

«Aber etwas haben sie erreicht», sagt der Politiker am Ende seines Wutausbruchs. «Ich gehe nie mehr auf einem Swiss-Flug und ich empfehle Ihnen, das gleiche zu tun: Fliegen Sie nie, nie mehr mit der Swiss. Ist das klar?»

Wenn ein Passagier in Rage gerät, soll man ihn beruhigen. Das tut auch die Swiss in ihrer Stellungnahme zum «Fall Sgarbi». «Wir bedauern, dass Herr Sgarbi auf seinem SWISS Flug ein derart unangenehmes Erlebnis hatte», schreibt Mediensprecherin Sonja Ptassek. Swiss kläre die Situation intern ab.



Die Toilette im vorderen Bereich sei grundsätzlich der Business Class vorbehalten. «Auf unserer Airbusflotte der Kurz- und Mittelstrecke werden die Gäste der Economy Class auf dem so genannten Class Devider zwischen Economy und Business Class explizit darauf hingewiesen, dass sich die Toilette im hinteren Bereich befindet. So auch auf dem Flug von Herrn Sgarbi.»

Sgarbis Facebook-Fans kommentieren den Swiss-Diss überwiegend unterstützend: Zeigs den reichen Schweizern, heisst der Tenor. Es gibt aber auch Gegenstimmen: «Das nennt man Regeln, Herr Sgarbi», schreibt einer. «Das ist das, was bei uns in Italien fehlt.» (bih)