Italien :  Schnee am Strand und eisiger Wind - Klirrende Kälte in Italien

Schnee am Strand und eisiger Wind - Klirrende Kälte in Italien

Rom – Der Winter hat fast ganz Italien Schnee, eisigen Wind und klirrende Kälte gebracht - selbst an den Küsten. Auch die Erdbebengebiete in Mittelitalien waren betroffen. Über zerstörte Orte wie Amatrice legte sich am Donnerstag eine Schneedecke