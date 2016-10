Italien «No Renzi»-Tag in Rom: 40'000 protestierten gegen Regierung

Rom – Rund 40'000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag in Rom an einem Protest gegen die Regierung von Premier Matteo Renzi beteiligt. Zum «No Renzi»-Tag riefen Linksparteien und linksorientierte Gewerkschaften auf.