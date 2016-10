Italien Italiens Parlament schiebt Ausbeutung von Saisonarbeitern Riegel

Rom – Das italienische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das der Ausbeutung von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft einen Riegel vorschieben soll. Das Abgeordnetenhaus in Rom nahm den Gesetzestext am Dienstagabend mit 346 Stimmen an.