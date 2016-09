Israel Netanjahu und Rivlin legen Kränze am Sarg von Peres nieder

Jerusalem – Nach dem Tod von Schimon Peres nimmt Israel Abschied von seinem Altpräsidenten. Der in eine blau-weisse israelische Flagge gehüllte Sarg des Friedensnobelpreisträgers wurde am Donnerstag vor dem Parlament in Jerusalem aufgebahrt.