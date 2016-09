Israel Beisetzung von Schimon Peres in Jerusalem begonnen

Jerusalem – In Jerusalem hat am Freitagmorgen die feierliche Beisetzung des verstorbenen ehemaligen israelischen Staatschefs Schimon Peres auf dem Herzlberg begonnen. Das Begräbnis findet in Anwesenheit von Staatsgästen aus aller Welt statt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.