Isländisches Parlament Politikerin gibt Baby während ihrer Rede die Brust

REYKJAVIK (ISLAND) - Mit ihrem Baby an der Brust hat sich eine isländische Abgeordnete im Parlament in Reykjavik an das Plenum gewandt. Bei der im Fernsehen übertragenen Sitzung des Althingi erhob sich Unnur Bra Konradsdottir gestern, um sich in der Debatte zu äussern.