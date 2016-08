IS IS-Terrormiliz verkündet Tod ihres Sprechers und Propagandachefs

Istanbul – Einer der höchsten IS-Anführer ist nach Angaben der Terrormiliz in Syrien getötet worden. IS-Sprecher und Propagandachef Abu Mohammed al-Adnani sei in der Provinz Aleppo als «Märtyrer» ums Leben gekommen, als er Militäroperationen inspiziert habe, teilte der IS mit.