Irre Terror-Propaganda Taliban filmen Anschlag mit Drohne

Ein in sozialen Medien verbreitetes Video der Taliban findet grosse Beachtung, weil es eine Attacke in Afghanistan aus der Vogelperspektive zeigt. Bei dem Attentat kam der Polizeichef des Bezirks Nawa in der umkämpften Provinz Helmand ums Leben.