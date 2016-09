Irak IS soll Chemiewaffenangriff auf US-Soldaten im Irak versucht haben

Washington – Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Informationen des US-Fernsehsenders CNN möglicherweise chemische Waffen gegen amerikanische und einheimische Soldaten im Irak eingesetzt. Am Dienstag soll eine Granate in einem Stützpunkt im Nordirak eingeschlagen sein.