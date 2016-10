Irak Irakische Einheiten starten Angriff im Westen von Mossul

Bagdad – Mit einer Offensive im Westen von Mossul haben irakische Spezialeinheiten am Samstag den Belagerungsring um die von der Terrormiliz IS kontrollierten Stadt enger gezogen. Mit dem Angriff sollten die Versorgungswege des IS von Mossul nach Rakka gekappt werden.