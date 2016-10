Syrien: Tausende flüchten aus Mossul und Umgebung

Irak Höchste Zahl an Flüchtlingen seit Start der Mossul-Offensive

Bagdad – Die irakische Regierung hat am Dienstag binnen eines Tages so viele Flüchtlinge gezählt wie nie zuvor seit Beginn der Offensive auf die Grossstadt Mossul. Am neunten Tag der Offensive sind mehr als 3300 Menschen registriert und in Flüchtlingslager gebracht worden.