In zehn Bundesländern :  Grossrazzia gegen Salafisten in Deutschland

Nach einer mehr als einjährigen Vorbereitungsphase soll das Bundesinnenministerium heute Morgen eine Grossrazzia gegen den islamistischen Verein «Die wahre Religion» des Hasspredigers Ibrahim Abou-Nagie führen, wie das deutsche Magazin «Spiegel» berichtet.

Seit 6.30 Uhr durchsuchen nach Informationen des Magazins hunderte Polizisten mehr als 200 Moscheen, Wohnungen, Büros und Lagerhallen in zehn Bundesländern.

Schwerpunkte der Polizeieinsätze, die zeitgleich in mehreren westdeutschen Bundesländern und Berlin begannen, waren Hessen mit knapp 65 Durchsuchungen - darunter allein 15 in Frankfurt - sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern mit jeweils fast 35 Polizeiaktionen.



In Niedersachsen durchsuchten die Beamten mehr als 20 Liegenschaften, in Berlin fast 20, in Baden-Württemberg gut 15, in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in Hamburg je etwa 5 und in Bremen eine. Auch gegen jeweils einen Moschee-Verein in Baden-Württemberg und Hamburg lagen Durchsuchungsbeschlüsse vor. In ostdeutschen Flächenländern gab es keine Durchsuchungen.



Verfassungswidrige Verteilaktionen

Genau eine Woche nach einem Schlag der Behörden gegen mutmassliche Top-IS-Unterstützer, bei der die Bundesanwaltschaft unter anderem den als Chefideologen des deutschen Salafisten-Szene bekannten 32-jährigen Iraker Abu Walaa festgenommen hatte, wurden im Rahmen der aktuellen Aktionen keine spektakulären Festnahmen erwartet.



Vielmehr ging es vor allem darum, Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und Beweismittel sicherzustellen. Zudem wollten die Behörden ein weiteres Zeichen gegen die Aktionen der Salafisten setzen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Die Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung «Die wahre Religion», stehen hinter umstrittenen Koran-Verteilaktionen «Lies!» in deutschen Städten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa will Innenminister Thomas de Maizière die Vereinigung diese organisierten Koran-Verteilaktionen in Fussgängerzonen verbieten. Die Behörden halten sie für verfassungswidrig und gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet. (nbb)