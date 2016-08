In Florida :  Vladimir Putin verhaftet!

Ein Mann wurde von der Polizei in West Palm Beach in Florida wegen unerlaubten Betretens eines Grundstücks verhaftet, berichte der TV-Sender CBS 12. Und ja eben, sein Name lautet: Vladimir Putin!

BREAKING: Vladimir Putin has been arrested. https://t.co/PVu1FJNc6Z — Eric Hoteham (@erichoteham) 2013-07-22 14:22:09.0

Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens ankamen, wurde aber schnell klar, dass es sich nicht um den russischen Präsidenten handelt.

Der Mann habe im Publix Supermarkt Angestellte angeschrien, was der Polizei gemeldet wurde. Herr Putin habe sich geweigert, den Laden zu verlassen, als ihn der Manager dazu aufgefordert hat.

Die Polizei nahm ihn nach dem Vorfall am 21. August fest und diese Woche erschien er vor Gericht. Er muss sich nicht nur wegen unerlaubten Betretens eines Grundstücks, sondern auch wegen Widerstand bei der Verhaftung verantworten. Zurzeit wird er noch in einem Haftzentrum in West Palm Beach festgehalten.

Um jegliche Missverständnisse auszuräumen: Hier noch ein Foto des russischen Präsidenten Vladimir Putin.