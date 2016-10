In Düsseldorf gefasst :  19-Jähriger wegen Vergewaltigung von Seniorin (90) verhaftet

Ein Missbrauchsfall schockt Düsseldorf. In der westdeutschen Stadt hat die Polizei einen 19-jährigen Sextäter gefasst, der eine 90-jährige Frau vergewaltigt haben soll.

Zur Tat war es Anfang Oktober in der Düsseldorfer Altstadt gekommen. In einem Durchgang zwischen zwei Häusern hatte sich der Mann an der wehrlosen Seniorin vergriffen und konnte danach fliehen.

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung und DNA-Spuren am Tatort konnte die Polizei den Täter ermitteln und einen Haftbefehl ausstellen. Doch der Gesuchte blieb unauffindbar – bis ein Beamter der Bundespolizei letzten Freitag schliesslich per Zufall auf ihn stiess. In seiner Freizeit habe der Polizist den mutmasslichen Täter vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof erkannt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Er habe umgehend die Kollegen im Dienst alarmiert und den Mann bis zum Eintreffen dieser im Auge behalten.

Bei dem mutmasslichen Vergewaltiger handelt es sich laut den Behörden um einen Mann aus Südeuropa mit nordafrikanischen Wurzeln. Er war in der Vergangenheit bereits wegen einer Raubtat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft. Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. (lha)