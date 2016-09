In der Brut-Hitze von Arizona :  Schweizer (†26) stirbt auf Wanderung

Ein 26-jähriger Schweizer ist in den USA unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Wie lokale Medien berichten, ging der junge Mann am Freitag am 825 Meter hohen Camelback Mountain im Bundesstaat Arizona mit drei Freunden auf eine Wanderung.

Offenbar verlor er aber den Anschluss an seine Kollegen.

Fest steht: Plötzlich hörten Angestellte eines Resorts die Hilfeschreie des Schweizers und eilten ihm zu Hilfe. Die Helfer fanden den 26-Jährigen in einem verwirrten Zustand fast am Ende des Wanderweges.

Dann setzte plötzlich seine Atmung aus. Die schnelle Einweisung in ein Spital nützte nichts: Der Mann starb.

Für die lokale Feuerwehr ist die Todesursache ein Rätsel: «Wir kennen seine medizinische Vorgeschichte nicht. Aber seine Körpertemperatur war im Spital sehr heiss.» (sac)