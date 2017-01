«Heute Abend bin ich an der Reihe, Danke zu sagen», sagte der scheidende Präsident. «Ihr habt mich zu einem besseren Präsidenten und zu einem besseren Menschen gemacht», so Barack Obama (55). Er rief seine Landsleute zu Einheit auf.

Obama wird am Freitag in einer Woche von Donald Trump (70) abgelöst. Am 20. Januar wird der neue US-Präsident vereidigt. (sda)