Australien: Zwei Teenager (16) werden wegen Terrorverdachts verhaftet

In Australien sind zwei 16-Jährige festgenommen worden, weil sie einen von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) inspirierten Anschlag geplant haben sollen. Der Vater einer der beiden Verhafteten ist anscheinend ein bereits verurteilter Terrorist.

Die Jugendlichen hatten zwei grosse Kampfmesser dabei, als sie am Mittwoch in einem Vorort von Sydney festgenommen wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Sie hätten in unmittelbarer Zukunft einen Anschlag geplant. Beide waren der Polizei bereits bekannt. Sie hatten Verbindungen zu «Personen, die radikalisiert und für uns von Belang sind", wie die Polizei erklärte.

Die jungen Männer hatten demnach auch Zettel mit religiösem Inhalt dabei. Örtlichen Medienberichten zufolge schworen sie darin dem IS die Treue.

In den vergangenen Monaten sind in Australien mehrmals junge mutmassliche IS-Anhänger festgenommen worden. Im September wurde ein 19-Jähriger in Melbourne zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er geplant hatte, einen Polizisten zu enthaupten. (SDA/stj)