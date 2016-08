Burkini-Erfinderin wollte mit Burkini eigentlich Freiheit für Frauen

Mehrere französische Badeorte haben in letzter Zeit ein Burkini-Verbot eingeführt. Und das Verbot wird durchgesetzt. In Nizza musste eine Frau am Strand ihren Burkini vor den Augen aller Anwesenden ausziehen (BLICK berichtete).

Die Gegner der Verbots finden es lächerlich, dass der Staat Kleidervorschriften macht. Die Befürworter sehen im Burkini ein Zeichen der Unterdrückung der Frau.

Oder, wie es Islam-Kennerin Saïda Keller-Messahli gegenüber BLICK ausdrückte: «Der Burkini ist ein Kampfanzug des Islamismus.»

Jetzt meldet sich auch die Erfinderin des Burkinis zu Wort. Aheda Zanetti ist Australierin mit libanesischen Wurzeln und sie hält das Burkini-Verbot für Blödsinn.

«Die Gegner haben nicht genug darüber nachgedacht. Sie nehmen ein Stück Stoff und machen es zum Politikum», sagt sie zum «Sydney Morning Herald». Dass daraus jetzt in Frankreich ein «Symbol des Hasses» gemacht werde, stimme sie traurig.

«Burkini steht nicht für Elend, Folter und Terror»

Für Zanetti symbolisiert der Burkini nicht den Islam, sondern Freiheit, Glück, Fitness und Gesundheit. Zanetti wollte mit dem Burkini muslimischen Frauen mehr Freiheit, Flexibilität und Selbstvertrauen geben – nicht aber, ihnen diese zu nehmen. «Der Burkini steht nicht für Elend, Folter und Terror», sagt sie.

So kam Zanetti auf die Idee, weil ihre Nichte Schwierigkeiten hatte, verhüllt Korbball zu spielen.

Fast die Hälfte sind keine Musliminnen

An den Stränden Australiens würden die burkinitragenden Frauen überhaupt nicht weiter auffallen, denn auch sonst würden sich die Leute mit langärmligen Bade-T-Shirts vor der Hitze und der Sonne schützen.

Und: Nur rund 55 Prozent der Burkini-Trägerinnen sind Musliminnen, schätzt Zanetti. So habe eine Kundin sie kontaktiert, weil sie Hautkrebs habe und deshalb nicht mit einem klassischen Bikini an die Sonne gehen könne. Und auch Mütter, die keinen Bikini tragen wollten, würden den Burkini schätzen. Ebenso religiöse Juden, Hindus, Christen und Mormonen.

Verbot ist gut fürs Geschäft

Trotz Kritik: Zanetti profitiert auch vom Burkini-Verbot. Denn die Diskussion ist gut fürs Geschäft. Immer häufiger wenden sich nun auch Nicht-Musliminnen aus der ganzen Welt mit Anfragen an Zanetti.

Seit der Erfindung des Burkinis im Jahr 2004 hat Zanetti schon gut 700'000 Stück verkauft. (stj)