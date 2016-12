«Ich freue mich über das Ergebnis» :  Merkel als CDU-Vorsitzende wiedergewählt

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde als CDU-Vorsitzenden wiedergewählt. Beim Bundesparteitag heute in Essen stimmten nach CDU-Angaben 89,5 Prozent der Delegierten für sie.

Das Ergebnis ist ihr zweitschlechtestes bei ihren bislang neun Wahlen zur Parteivorsitzenden. Dennoch sagte sie: «Ich freue mich über das Ergebnis."

Zuletzt war Merkel 2004 unter 90 Prozent geblieben; damals hatte sie 88,4 Prozent der Stimmen erhalten. Bei der Wahl vor zwei Jahren hatte sie noch eine Zustimmung von 96,7 Prozent erhalten.

Merkel hatte zuvor in einer Rede ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik erneut gerechtfertigt und ihre Partei um Unterstützung für ihre Kanzlerkandidatur bei der Wahl 2017 gebeten. In der folgenden Aussprache äusserten sich mehrere Redner kritisch zu dem Kurs Merkels.

Bei der Abstimmung gab es vier Enthaltungen. Diese zählt die CDU aber bei der Berechnung der Zustimmungsquote nicht mit. Insgesamt hatten 949 Delegierte an der Abstimmung teilgenommen. (SDA)