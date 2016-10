Horror-Unfall von Bad Säckingen (D) :  Anklage gegen 85-jährigen Todesfahrer erhoben

Ein lauer Frühlingsnachmittag im Städtchen Bad Säckingen (D), unweit der Schweizer Grenze, endete vergangenen Mai in einer Tragödie. Ein grauer Skoda fuhr in die beliebte Fussgängerzone und raste plötzlich in die Richtung von zwei Cafés. Der Wagen streifte die Stuhlreihen der Osteria und Bar Eden, und prallte schliesslich mit voller Wucht in Gäste der Alten Zukunft. Vor einem Modegeschäft kam der Wagen nach 15 Metern zum Stehen.

13 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, zwei Personen kamen ums Leben. Darunter auch Maren S.* (†63). Die Deutsche wohnte im aargauischen Bözen und machte an jenem Tag Kurztrip über die Grenze.

Jetzt wurden die Ermittlungen zum Unfallhergang abgeschlossen. Nachdem mehrere gerichtsmedizinische Gutachten, ein Unfallrekonstruktionsgutachten und eine aufwendige Auswertung von Videoaufnahmen erstellt sowie eine Vielzahl von Zeugen vernommen worden sind, hat die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung Anklage gegen den 85-jährigen Fahrer erhoben. Der Prozess wird nicht vor 2107 stattfinden. (gru)