Horror in Hannover :  Lebendes Baby und Skelett in Koffer gefunden

In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Vahrenwald in Hannover ist ein lebendes Baby neben einem Säuglingsskelett in einem Koffer gefunden worden. Der 19-jährige Inhaber der Wohnung habe den Koffer entdeckt und die Polizei alarmiert, wie «Focus» berichtet.

Das lebende kleine Mädchen wurde in die Klinik eingeliefert und befindet sich nach ersten Untersuchungen in einem stabilen Zustand.

Die Polizei nahm die mutmassliche Mutter des Babys an ihrem Arbeitsort fest. Anscheinend lebt sie mit dem 19-jährigen Wohnungsinhaber zusammen.

Gegen die 22-jährige Frau ist ein Verfahren wegen Totschlags und versuchten Totschlags eingeleitet worden. Noch heute soll sie einem Haftrichter vorgeführt werden. (pfc)